Министр образования: Смена экзаменационных моделей в Азербайджане не частый процесс

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"Смена экзаменационных моделей не частый процесс в системе образования".

Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на конференции на тему "Новая экзаменационная модель: реформы, результаты, ожидания".

Он отметил, что долгие годы, говоря об экзаменах, в основном уделялось внимание принципам правильности, справедливости экзамена: "Безусловно, это очень важно и значимо. В то же время мы должны отметить, что не оцениваемые долгие годы знания могут позабыться".

Министр полагает, что существует большая потребность во внедрении новой экзаменационной модели: "В течение последних нескольких лет Министерство образования тесно сотрудничало в данном направлении с Государственным экзаменационным центром".

"В предыдущей модели и выпускные и вступительные экзамены проводились Государственным экзаменационным центром. Только результаты второго этапа приемного экзамена влияли на будущую жизнь абитуриента. Согласно новой экзаменационной модели, с учетом влияния обоих этапов, во втором этапе сокращено количество предметов.

Мы считаем, что это станет важным изменением и для уменьшения нагрузки при оценивании, и для комфортной с психологической точки зрения подготовки абитуриента к экзаменам", - отметил Дж.Байрамов.