Результаты cлужебного расследования суицида бакинской школьницы представлены министру

В министерстве образования Азербайджана состоялось заседание, связанное с суицидом ученицы полной средней школы №162 города Баку.

Как сообщили Report в министерстве, на заседании приняли участие члены специальной комиссии, созданной с целью выяснения обстоятельств инцидента, и руководящие лица аппарата министерства образования.

На заседании были заслушаны выступления членов комиссии, результаты служебного расследования были представлены министру образования для принятия решения.

Напомним, что 4 апреля в Управлении образования города Баку была создана соответствующая комиссия для служебного расследования обстоятельств инцидента, произошедшего в полной средней школе №162. 6 апреля в прокуратуре Сабаильского района столицы было возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса.