Скончался завкафедрой АУЯ

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Скончался заведующий кафедрой перевода с испанского и корейского языков Азербайджанского университета языков.

Как сообщает Report, доцент Айбаниса Алиева скончалась 20 ноября от продолжительной болезни.

Отметим, что А. Алиева в 1993 году стала одним из первых двух местных преподавателей испанского языка на отделении испанского языка при кафедре перевода с французского языка. В 2000 году в АУЯ была создана кафедра испанского и итальянского языков. С 2007 года А. Алиева руководила этой кафедрой.