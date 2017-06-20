Скончался заведующий кафедрой СГУ

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Скончался заведующий кафедрой Истории и методики ее преподавания Сумгайытского государственного университета, профессор Гамид Алиев.

Как сообщает Report, Г. Алиев скончался в возрасте 64 лет.

Отметим, что Гамид Алыгусейн оглу Алиев родился в 1953 году в Зардабском районе.

Профессор Г. Алиев является автором более 80 научных статей, в том числе 4 монографий, 2 учебных пособий и 1 методического пособия. С этого года исполнял обязанности заведующего кафедрой Истории и методики ее преподавания.

Был женат, имел четырех детей.