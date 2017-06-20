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    Скончался заведующий кафедрой СГУ

    Гамид Алиев скончался в возрасте 64 лет

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Скончался заведующий кафедрой Истории и методики ее преподавания Сумгайытского государственного университета, профессор Гамид Алиев.

    Как сообщает Report, Г. Алиев скончался в возрасте 64 лет.

    Отметим, что Гамид Алыгусейн оглу Алиев родился в 1953 году в Зардабском районе.

    Профессор Г. Алиев является автором более 80 научных статей, в том числе 4 монографий, 2 учебных пособий и 1 методического пособия. С этого года исполнял обязанности заведующего кафедрой Истории и методики ее преподавания.

    Был женат, имел четырех детей.

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