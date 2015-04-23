Скончался заведующий кафедрой БГУ - ФОТО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Скончался заведующий кафедрой теоретической механики и механики сплошной среды Бакинского государственного университета (БГУ), доктор физико-математических наук, профессор Рафаэль Аманзаде. Как сообщает Report, покойный похоронен в Баку.

Отметим, что Р.Аманзаде родился 31 декабря 1934 года в Баку. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 октября 2009 года он был удостоен почетного звания "Заслуженный учитель". С 1982 года занимал должность заведующего одной из кафедр БГУ.