Скончался заслуженный педагог Азербайджана

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Скончался профессор факультета востоковедения Бакинского государственного университета, заслуженный педагог Азербайджана Мирза Рагимов.

Как сообщает Report, ему было 86 лет.

Отметим, что Мирза Шихали оглу Рагимов родился 15 декабря 1929 года в Астаре. В 1937-1947 гг. он учился в астаринской школе имени Сабира.

Мирза Рагимов был известен в энциклопедических изданиях как ученый-востоковед.

Распоряжением президента Ильхама Алиева в 2009 году М.Рагимов был удостоен звания заслуженного педагога Азербайджана.