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    Скончался заслуженный педагог Азербайджана

    Ему было 86 лет

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Скончался профессор факультета востоковедения Бакинского государственного университета, заслуженный педагог Азербайджана Мирза Рагимов. 

    Как сообщает Report, ему было 86 лет. 

    Отметим, что Мирза Шихали оглу Рагимов родился 15 декабря 1929 года в Астаре. В 1937-1947 гг. он учился в астаринской школе имени Сабира. 

    Мирза Рагимов был известен в энциклопедических изданиях как ученый-востоковед. 

    Распоряжением президента Ильхама Алиева в 2009 году М.Рагимов был удостоен звания заслуженного педагога Азербайджана. 

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