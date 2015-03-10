Скончался выдающийся азербайджанский архитектор Шамиль Фатуллаев

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица и общественные деятели республики подписали некролог в связи с кончиной выдающегося архитектора Шамиля Фатуллаева.

Как сообщает Report, в некрологе говорится: "Научную общественность Азербайджана постигла тяжелая утрата.

10 марта 2015 года на 87-м году жизни скончался выдающийся историк архитектуры, лауреат Государственной премии, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор архитектуры, профессор, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, заслуженный архитектор республики Шамиль Сейфулла оглу Фатуллаев.

Шамиль Фатуллаев родился 24 декабря 1928 года в городе Баку. После окончания средней школы он получил высшее образование на архитектурном факультете Азербайджанского политехнического института, а в 1956-1959 годах учился в аспирантуре Института архитектуры и искусства Академии Наук Азербайджана.

Начав трудовую деятельность в 1954 году в Бакинском государственном проектном институте, Шамиль Фатуллаев с 1956 года связал свою судьбу с Академией Наук Азербайджана, после завершения обучения в аспирантуре до 1988 года работал в Институте архитектуры и искусства на должностях младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника и заведующего лабораторией, а в 1988-1993 годах – на должности директора. С 1993 года и до последних дней жизни он был заведующим отделом истории и теории архитектуры, градостроения в этом институте.

В 1963 году Шамиль Фатуллаев защитил кандидатскую, а в 1979 году – докторскую диссертации, в 1990 году получил научное звание профессора. В 1989 году он был избран членом-корреспондентом Академии Наук Азербайджана, а в 2014 году – действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана по специальности архитектура.

Академик Шамиль Фатуллаев является одним из выдающихся деятелей науки, которым принадлежат важные заслуги в области истории и теории архитектуры, а также реставрации памятников национальной архитектуры в Азербайджане. В течение своей научной деятельности, охватившей более чем полувековой период, он исследовал различные этапы истории азербайджанской архитектуры, создал фундаментальные труды, касающиеся отдельных периодов национальной архитектуры. В центре внимания ученого находилось исследование азербайджанских городов, в архитектурно-планировочной структуре которых в конце XIX – начале ХХ веков произошли серьезные перемены, а история архитектуры города Баку стала главной темой его нескольких книг. Своими достижениями в изучении истории азербайджанской архитектуры и градостроения ученый сыграл значительную роль в выявлении многих архитектурных памятников, утвержденных в качестве государственных заповедников.

Шамиль Фатуллаев является автором более 100 публикаций и 9 монографий, посвященных основным архитектурным стилям и национальным архитектурным традициям. «Архитектурная энциклопедия Баку» и ряд других фундаментальных трудов ученого были переведены на иностранные языки, опубликованы в авторитетных научных изданиях и с большим интересом встречены научной общественностью. Своими содержательными докладами по актуальным проблемам архитектуры и градостроительства он всегда достойно представлял азербайджанскую науку на престижных научных симпозиумах и конференциях.

Под руководством Шамиля Фатуллаева, который, наряду с плодотворным научным творчеством, прилагал глубокие знания и умения для подготовки высококвалифицированных кадров, было подготовлено большое число докторов философии и докторов наук по архитектуре.

Многолетняя плодотворная научная деятельность академика Шамиля Фатуллаева получила высокую оценку. Он удостоен многих наград, в том числе одной из высоких наград независимой Азербайджанской Республики - ордена «Шохрат».



Память о Шамиле Сейфулла оглу Фатуллаеве, выдающемся ученом, скромном и отзывчивом человеке, навсегда останется в памяти всех, кто его знал.



Аллах рэхмет элясин!



Ильхам Алиев



Артур Раси-заде



Огтай Асадов



Рамиз Мехтиев



Эльчин Эфендиев



Гаджибала Абуталыбов



Фатма Абдуллазаде



Акиф Ализаде



Абульфас Гараев



Аббас Алескеров



Омар Эльдаров



Расим Алиев



Эльбай Гасымзаде



Гюльчохра Мамедова



Эртекин Саламзаде



Назим Гаджибеков ".