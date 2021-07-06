Скончался всемирно известный азербайджанский ученый

Скончался всемирно известный учёный-историк, специалист в области археологии, древней истории и культуры Кавказа и Ближнего Востока Рауф Мунчаев.

Скончался всемирно известный учёный-историк, специалист в области археологии, древней истории и культуры Кавказа и Ближнего Востока Рауф Мунчаев.

Об этом Report сообщили в Институте археологии и этнографии НАНА.

Было отмечено, что Р.Мунчаев скончался в Москве в возрасте 93 лет.

Рауф Магомедович Мунчаев родился в Загатале 23 сентября 1928 года.

Окончил среднюю школу в г. Загатале, затем исторический факультет Дагестанского педагогического института (1949), работал там лаборантом. Поступил в аспирантуру Института истории материальной культуры АН СССР, где под руководством Е. И. Крупнова защитил кандидатскую диссертацию "Эпоха меди и бронзы в истории Дагестана (III—II тысячелетия до н. э.)" (1953, официальные оппоненты Н. Я. Мерперт и Б. Б. Пиотровский). Во время учёбы в аспирантуре слушал в МГУ лекции Б. Н. Гракова и С. В. Киселёва, участвовал в нескольких археологических экспедициях.

В 1953—1955 годах работал в Институте истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР. Вернувшись в Москву, стал сотрудником Института археологии АН СССР (РАН), где занимал должности младшего и старшего научного сотрудника, заместителя директора (1968—1991) и директора (1991—2003). Ответственный секретарь журнала "Советская археология" (1960—1964). Доктор исторических наук (1971, диссертация "Кавказ в эпоху энеолита и ранней бронзы: V—III тысячелетия до н. э."), профессор (1986). Член Бюро ОИН (ОИФН) РАН (1995—2006), член-корреспондент РАН c 26 мая 2000 года по Отделению истории (всеобщая история), советник РАН (с 2003). Председатель диссертационного совета ИА РАН, с 2009 года — руководитель группы по изучению археологии Кавказа.

Руководил рядом аспирантов Института археологии, в 1985—1999 годах был членом экспертного совета ВАК по историческим наукам, в 1987—1999 годах — членом Постоянного совета и Исполкома Международного союза до- и протоисториков. С 2004 года — председатель экспертного совета РГНФ по истории, археологии и этнографии.

Член-корреспондент Германского археологического института (1985) и Итальянского института Африки и Востока (1990), почётный профессор ДГУ (2009). Заместитель главного редактора, председатель редакционного совета многотомного издания "Археология СССР" ("Российская археология"). Член Координационного совета РАН по гуманитарным и общественным наукам (с 1994), в разное время входил в состав редколлегий и редсоветов журналов "World Archeology", "Советская этнография", "Российская археология", "Вестник древней истории", "Общественные и гуманитарные науки. Серия "История"", "Проблемы истории, филологии и культуры".

Р. М. Мунчаев известен как исследователь эпох неолита, энеолита и ранней бронзы Кавказа, в том числе дольменной культуры; организатор и руководитель комплексных археологических экспедиций на Ближнем Востоке, в Ставропольском крае, Болгарии и Афганистане. Автор более 400 научных публикаций, в том числе 12 монографий.