Скончался всемирно известный азербайджанский ученый Лютфи Заде

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Всемирно известный азербайджанский ученый, основатель теории нечеткой логики и нечетких множеств Лютфи Заде скончался 6 сентября в 7.30 утра по калифорнийскому времени. Как передает Report, об этом АЗЕРТАДЖ сообщила друг семьи, профессор Азербайджанского технического университета Шахназ Шахбазова, которая в последние месяцы находилась рядом с ученым.

Напомним, что письмо о захоронении Лютфи Заде в Азербайджане как ответственному лицу было передано Шахназ Шахбазовой в августе нынешнего года. В письме завещается похоронить профессора в Азербайджане. Письмо было подписано сыном профессора Лютфи Заде Норманом Заде.

В письме также завещается передать все награды, ордена, медали и книги профессору Шахбазовой.

Всемирный известный азербайджанский ученый Лютфи Алескер Заде родился 4 февраля 1912 года в Баку. Окончив в 1942 году Тегеранский университет, Лютфи Заде в 1943 эмигрировал в США, где сначала получил степень магистра (Массачусетский технологический институт, 1946), а затем и доктора (Колумбийский университет, 1946). 10 лет проработал в Колумбийском университете, дослужившись до звания профессора, а в 1959 году по рекомендации отца кибернетики Норберта Винера занял должность профессора в другом ведущем университете мира – Беркли, где до конца жизни был бессменным директором подразделения так называемых мягких вычислений.

Лютфи Заде стал всемирно известным ученым после того, как 51 год назад разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как "Теория впечатлений", "Теория систем", "Теория оптимальных фильтров", сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.