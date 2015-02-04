​Скончался вице-президент НАНА

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Выдающийся азербайджанский математик, обладатель ордена "Шохрат", заслуженный деятель науки, вице-президент НАНА, академик-секретарь отделения физико-математических и технических наук, академик Акиф Гаджиев скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт НАНА.

Напомним, что Акиф Джафар оглы Гаджиев родился в Баку 8 декабря 1937 года в семье известного критика, литературоведа, профессора Джафара Хандана.

В 1964-74 годах полученные Гаджиевым результаты сыграли важную роль в создании направления приближения функций в неограниченных множествах в пространствах непрерывных функций последовательности линейных положительных операторов.

Результаты исследований позволили Гаджиеву занять достойное место среди передовых ученых мира.

Одним из важнейших направлений исследований А.Гаджиева является теория о многомерных сингулярных интегралах.

В 1989 году А.Гаджиев был избран членом-корреспондентом Академии наук Азербайджана.

В 2001 году А.Гаджиев избирается действительным членом НАНА, а в июле того же года он становится академиком-секретарем отделения физико-математических и технических наук академии.

В 2004 году по указу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева академик А.С.Гаджиев был награжден орденом "Шохрат" за заслуги в деле развития азербайджанской науки, в 2005 году он был удостоен почетного звания заслуженного деятеля науки. Он является автором более 100 научных работ и монографий.