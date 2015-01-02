Баку. 02 января. REPORT.AZ/ От тяжелой и продолжительной болезни скончался ректор Азербайджанской государственной нефтяной академии, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, доктор химических наук профессор Сиявуш Гараев. Об этом агентству Report сообщили из АГНА.

Покойный ректор похоронен на II Почетной аллее захоронения.

Сиявуш Караев родился 30 апреля 1942 года в Самухском районе Азербайджанской Республики в семье врачей. В 1959 году окончил школу № 24 города Гянджа и поступил на химический факультет Азербайджанского государственного университета. После окончания университета в 1964 году молодой химик предпочел попробовать себя на научном поприще и, как показала жизнь, преуспел в этом. В 1964-1967 гг. он начинает научную деятельность в должности младшего научного сотрудника сначала во Всесоюзном научно-исследовательском институте олефинов Министерства нефтехимической промышленности СССР, а затем в Институте нефтехимических процессов Академии наук Азербайджана. В 1967 году поступил на очное отделение аспирантуры химико-технологического факультета Азербайджанского института нефти и химии имени М. Азизбекова (ныне Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия).