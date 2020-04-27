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Скончался профессор БГУ

Скончался профессор БГУ

Скончался основоположник национального библиотечного дела Азербайджана, почетный профессор Бакинского государственного университета (БГУ), доктор исторических наук, профессор Абузар Халафов.

Как передает Report, А.Халафов скончался ночью в возврате 89 лет.

А.Халафов родился в 1931 году в селе Джил Гейчайского края. В 1950 году он окончил среднюю школу в селе Тоглуджа  после чего поступил на отделение библиотечного дела и библиографии факультета филологии БГУ.

После получения высшего образования А.Халафов остался в БГУ в качестве преподавателя. В 1962 году при активном участии А.Халафова отделение библиотечного дела Бакинского государственного университета было трансформировано в библиотечный факультет, он был первым деканом факультета и 25 лет осуществлял продуктивную деятельность на этой должности. В 1963 году стал заведующим кафедрой библиотечного дела.

А.Халафов приходится братом заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафу Халафову.

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