Скончался профессор БГУ

Скончался основоположник национального библиотечного дела Азербайджана, почетный профессор Бакинского государственного университета (БГУ), доктор исторических наук, профессор Абузар Халафов.

Как передает Report, А.Халафов скончался ночью в возврате 89 лет.

А.Халафов родился в 1931 году в селе Джил Гейчайского края. В 1950 году он окончил среднюю школу в селе Тоглуджа после чего поступил на отделение библиотечного дела и библиографии факультета филологии БГУ.

После получения высшего образования А.Халафов остался в БГУ в качестве преподавателя. В 1962 году при активном участии А.Халафова отделение библиотечного дела Бакинского государственного университета было трансформировано в библиотечный факультет, он был первым деканом факультета и 25 лет осуществлял продуктивную деятельность на этой должности. В 1963 году стал заведующим кафедрой библиотечного дела.

А.Халафов приходится братом заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафу Халафову.