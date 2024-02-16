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Скончался профессор БГУ Азиз Мамедов

Скончался профессор БГУ Азиз Мамедов Скончался профессор кафедры философии факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета (БГУ), доктор философии Азиз Мамедов.
Наука и образование
16 февраля 2024 г. 01:34
Скончался профессор БГУ Азиз Мамедов

Скончался профессор кафедры философии факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета (БГУ), доктор философии Азиз Мамедов.

Об этом Report сообщили в БГУ.

Азиз Мамедов родился в 1939 году. В 1955 году окончил среднюю школу с золотой медалью и продолжил образование на физическом факультете БГУ. В 1967 году защитил диссертацию на тему "Проблема пространства-времени в современной физике", в 1994 году получил степень доктора философии. С 1965 года работал на кафедре философии БГУ, с 1995 года - в качестве профессора. Он был выдающимся специалистом в области физики, философских проблем естествознания, диалектики и теории познания, когнитивной теории и методологии, синергетики и логики.

Азиз Мамедов был автором 43 крупных монографий и учебников, более 400 научных статей. Он был научным руководителем 18 диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

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