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Скончался доцент БГУ Низами Сулейманов

Скончался доцент БГУ Низами Сулейманов Доцент факультета прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета (БГУ) Низами Сулейманов скончался на 71-м году жизни.
Наука и образование
17 августа 2024 г. 20:17
Скончался доцент БГУ Низами Сулейманов

Доцент факультета прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета (БГУ) Низами Сулейманов скончался на 71-м году жизни.

Об этом Report сообщили в БГУ.

Н.Сулейманов родился в 1953 году в Марнеульском районе Грузии. В 1970-1975 годах учился на факультете прикладной математики и кибернетики БГУ. В 1975-1977 годах работал инженером-программистом Министерства электронной промышленности.

В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование задач Стеклова с общими нелокальными граничными условиями".

С 1978 года и по сегодняшний день кандидат физико-математических наук, доцент Н. Сулейманов работал на кафедре информационных технологий и программирования БГУ Он был автором более 60 научных и методических работ.

Коллектив БГУ в связи со смертью Низами Сулейманова выражает глубокие соболезнования его семье.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBDU-nun dosenti Nizami Süleymanov vəfat edib

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