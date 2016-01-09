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    Скончался бывший заместитель министра образования Азербайджана

    Он также был ректором Азербайджанского строительного института

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Скончался профессор кафедры "Материаловедение и технология материалов"  Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Санан Мустафаев. 

    Как сообщает Report, профессор умер в возрасте 87 лет. 

    Отметим, что С.Мустафаев родился в 1929 году в Исмаиллинском районе. 

    Он окончил Азербайджанский политехнический институт с дипломом отличия и остался работать в институте. 

    В 1953 году С.Мустафаев поступил в аспирантуру Азербайджанского нефтехимического института, после завершения которой работал ассистентом, старшим педагогом, доцентом. В 1971 году получил научное звание профессора. 

    Он был начальником научного управления в министерстве образования, первым заместителем министра, ректором Азербайджанского строительного института, руководителем группы советников в Афганистане по вопросам образования, заведующим кафедрой "Материаловедение и технология материалов" Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

    С.Мустафаев удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки". Награжден орденом "Шохрат". 

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