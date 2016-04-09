Скончался бывший проректор БГУ

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Скончался преподаватель Бакинского государственного университета (БГУ).

Как передает Report, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры БГУ Мамедов Мамед Шихали оглу скончался на 82 году жизни.

Отметим, что М.Мамедов родился 15 марта 1934 года в городе Джульфа Нахчыванской АР. Окончил физико-математический факультет Бакинского государственного университета. С 1967 года занимает различные должности в БГУ, в том числе, проректора по международным связям и проектора по заочному и вечернему обучению. В 1986 году награжден орденом "Шереф", в 2000 год удостоен звания "Заслуженный учитель".