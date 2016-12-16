 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Скончался азербайджанский ученый, попавший в книгу известных людей XX века - ФОТО

    Он был заведующим кафедрой растительной физиологии Бакинского государственного университета

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Скончался заслуженный научный деятель Азербайджана.

    Как сообщает Report, заведующий кафедрой физиологии растений Бакинского государственного университета Неймат Гасымов умер в возрасте 76 лет. 

    Отметим, что Н.Гасымов родился 27 января 1940 года в селе Дидивар Бабекского района Нахчыванской автономной республики.

    С 1986 года является действительным членом Академии наук американского штата Иллинойс, с 1998 года включен в книгу известных людей XX века.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi