Скончался азербайджанский ученый, попавший в книгу известных людей XX века - ФОТО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Скончался заслуженный научный деятель Азербайджана.

Как сообщает Report, заведующий кафедрой физиологии растений Бакинского государственного университета Неймат Гасымов умер в возрасте 76 лет.

Отметим, что Н.Гасымов родился 27 января 1940 года в селе Дидивар Бабекского района Нахчыванской автономной республики.

С 1986 года является действительным членом Академии наук американского штата Иллинойс, с 1998 года включен в книгу известных людей XX века.