 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Скончался азербайджанский академик, владеющий 8 языками

    Эюб Баширов скончался в возрасте 91 года

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Скончался азербайджанский академик, умеющий писать, читать и говорить на 8 языках.

    Как сообщает Report, президент Ассоциации животноводства Азербайджана, член правления Совета аксакалов, ученый-биолог, академик Эюб Баширов скончался в возрасте 91 года.

    Отметим, что Э.Баширов провел фундаментальные исследования и добился научных результатов в области репродуктивной биологии животных и изучения искусственного оплодотворения. В науке "метод Баширова" назван именно его имененм.

    Э.Баширов выступил с научным докладом на проходящем 6-13 сентября 1964 года в итальянском Тренто V Международном конгрессе. Заслушанный с большим интересом доклад занял первое место на V Международном конгрессе и был удостоен золотой медали. Римский Папа Павел VI лично поздравил ученого с большим успехом и подарил ему свой портрет.

    Отметим, что старший сын покойного Яшар Баширов является президентом Национальной  федерации карате Азербайджана, второй сын Ханлар Баширов – заслуженный артист Азербайджана, известный танцор.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi