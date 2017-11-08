Скончался азербайджанский академик, владеющий 8 языками

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Скончался азербайджанский академик, умеющий писать, читать и говорить на 8 языках.

Как сообщает Report, президент Ассоциации животноводства Азербайджана, член правления Совета аксакалов, ученый-биолог, академик Эюб Баширов скончался в возрасте 91 года.

Отметим, что Э.Баширов провел фундаментальные исследования и добился научных результатов в области репродуктивной биологии животных и изучения искусственного оплодотворения. В науке "метод Баширова" назван именно его имененм.

Э.Баширов выступил с научным докладом на проходящем 6-13 сентября 1964 года в итальянском Тренто V Международном конгрессе. Заслушанный с большим интересом доклад занял первое место на V Международном конгрессе и был удостоен золотой медали. Римский Папа Павел VI лично поздравил ученого с большим успехом и подарил ему свой портрет.

Отметим, что старший сын покойного Яшар Баширов является президентом Национальной федерации карате Азербайджана, второй сын Ханлар Баширов – заслуженный артист Азербайджана, известный танцор.