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Скончалась профессор Азербайджанского университета языков

Скончалась профессор Азербайджанского университета языков Умерла заведующая кафедрой методики преподавания иностранных языков, доктор педагогических наук, профессор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Гюльнар Гусейнзаде
Наука и образование
10 марта 2021 г. 22:41
Скончалась профессор Азербайджанского университета языков
Гюльнар Гусейнзаде

Умерла заведующая кафедрой методики преподавания иностранных языков, доктор педагогических наук, профессор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Гюльнар Гусейнзаде.

Как передает Report, она скончалась сегодня в возрасте 67 лет.

Гюльнар Гусейнзаде родилась 13 мая 1953 года в бакинской интеллигентной семье. После окончания средней школы №23, она продолжила учебу на английском отделении факультета западноевропейских языков Азербайджанского педагогического института языков имени М.Ф.Ахундова, окончив ее с отличием в 1974 году.

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