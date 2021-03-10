Скончалась профессор Азербайджанского университета языков

Умерла заведующая кафедрой методики преподавания иностранных языков, доктор педагогических наук, профессор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Гюльнар Гусейнзаде

Умерла заведующая кафедрой методики преподавания иностранных языков, доктор педагогических наук, профессор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Гюльнар Гусейнзаде.

Как передает Report, она скончалась сегодня в возрасте 67 лет.

Гюльнар Гусейнзаде родилась 13 мая 1953 года в бакинской интеллигентной семье. После окончания средней школы №23, она продолжила учебу на английском отделении факультета западноевропейских языков Азербайджанского педагогического института языков имени М.Ф.Ахундова, окончив ее с отличием в 1974 году.