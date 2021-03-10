Скончалась профессор Азербайджанского университета языков

Умерла заведующая кафедрой методики преподавания иностранных языков, доктор педагогических наук, профессор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Гюльнар Гусейнзаде.
Как передает Report, она скончалась сегодня в возрасте 67 лет.
Гюльнар Гусейнзаде родилась 13 мая 1953 года в бакинской интеллигентной семье. После окончания средней школы №23, она продолжила учебу на английском отделении факультета западноевропейских языков Азербайджанского педагогического института языков имени М.Ф.Ахундова, окончив ее с отличием в 1974 году.