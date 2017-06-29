Сиявуш Новрузов: Порой молодежь поступает в университеты не для получения образования, а ради диплома

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Порой молодежь поступает в университеты не для получения образования, а ради диплома".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.
Он заявил, что подобные явления вызывают у него чувство сожаления: "Нередко, даже лица, получающие образование на уровне кандидатов и докторов наук, делают это ради диплома. Они не задумываются над тем, насколько значим этот диплом для государства, народа или же организации, где он работает. Каждый профессор, каждый доктор наук с гордостью отмечает статистику воспитанных им докторов и кандидатов наук. Однако они умалчивают о том, насколько эта научная работа была применена в промышленности и коммерции, какую пользу и прибыль принесло это вузам и НАНА. В конечном счете, должно проводиться обсуждение этого".
С. Новрузов отметил, что в 2016 году в международных научных журналах опубликовано около 500 статей азербайджанских ученых: "200 из них – результаты БГУ, а 200 – институтов НАНА. Ученые постоянно должны быть в поиске, должны предоставлять коммерческим структурам свои предложения. Очень жаль, что подобные шаги не предпринимаются. Все ждут, чтобы со стороны государства был выделен бюджет, который можно было бы потратить".
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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