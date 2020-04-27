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Система образования Азербайджана достойно прошла испытание пандемией

Система образования Азербайджана дотойно прошла испытание пандемией

Пандемия коронавируса во всем мире пришлась на конец учебного года. Однако наша система образования смогла достойно адаптироваться к данной нелегкой ситуации. Часто можно услышать, как сравнивают национальную систему образования с системами в том или ином иностранном государстве. Но сегодня оперативное решение руководства минобразования по обеспечению непрерывности образования путем проведения телеуроков стало не только предметом обсуждения, но и успешным примером для некоторых стран, таких как Грузия, Украина и даже Великобритания. Ведь именно вещательный формат образования является единственным средством, которое может охватить всю страну, обеспечив всем равный доступ к знаниям.

Наряду с этим, необходимо отметить и запуск платформы дистанционного образования "Виртуальная школа", который, несомненно, выведет образование Азербайджана на новый уровень. Цель проекта заключается в обеспечении интерактивности телеуроков, подготовленных ведомством, и расширении возможностей удаленного обучения.

Тем самым, можно сделать вывод, что система образования не стоит на месте. Проделана огромная работа по строительству и модернизации школ в стране. В 2019 году Министерство образования завершило строительство и капитальный ремонт 84 школ, 50 из которых являются школами модульного типа. В период с 2003 по 2019 год было построено или отремонтировано около 3 300 школьных зданий, что составляет 74 процента всех школ.

Также за последние несколько лет многие механизмы работы с гражданами были переведены в электронный формат, что значительно улучшило систему с точки зрения удобства, прозрачности и объективности. К примеру, сегодня, механизм приема на работу учителей, учеников в 1-ый класс и дошкольные группы, прием документов в профучилища, перевод студентов из вуза в вуз, учеников из школы в школу осуществляется в электронном формате.

Кроме того, была значительно усовершенствована система внутришкольного оценивания, оптимизирована учебная нагрузка учащихся с учетом мнения учителей и родителей. Значительно увеличилось количество классов с профильным уклоном, расширились многие школьные проекты, такие как "Друг школьника" (70 школ), "Цифровые навыки"(сегодня в проекте задействовано 123 школы в 6 городах, около 700 учителей и 70 тыс. школьников), в этом учебному году был запущен новый проект STEAM, целью которого является использование расширение способностей учащихся пользоваться современным оборудованием ИКТ в общеобразовательных школах. Система STEAM представляет собой интегрированное обучение естественным наукам, технологиям, инженерии, искусству и математике. Все это несомненно является немаловажными достижениями.

Еще одним из важных достижением в системе образования в этом учебном году, можно назвать создание Общественного совета при Министерстве, ведь активная гражданская позиция во всех сферах общественной жизни несомненно играет важную роль в развитии каждого государства.

Также хотелось бы обязательно отметить реформы, направленные на повышение уровня профессионализма учителей, о которых мы не раз писали в наших статьях. За последние годы возросло число не только желающих стать преподавателями, но и начавших трудовую деятельность в этом направлении.

В 2018 году количество выпускников, набравших 500 и более баллов и выбравших профессию учителя, составило 2 090 человек. Это в 2,3 раза больше, чем в 2013 году, и на 53,6 процента больше, чем в предыдущем году. В 2018/2019 учебном году, в общей сложности 4 053 учителя были приняты на работу на бессрочной основе и 4 500 – на контрактной основе. Это самый высокий показатель с точки зрения стопроцентного охвата вакантных мест за последние годы. Число претендентов, принявших участие в конкурсе в 2019 году, увеличилось по сравнению с предыдущими годами, а число обратившихся превысило 55 000 человек. За последние пять лет на работу было принято более 20 000 молодых учителей.

Все это говорит о доверии со стороны населения к системе и является результатом целенаправленных шагов, направленных на повышение заработной платы учителей, социальной защиты, улучшения условий, а также прозрачности приема учителей на работу.

Конечно, как и в других сферах, в сфере образования все еще есть определенные проблемы, однако в одночасье всего не изменить, процесс реформирования идет, и ежегодно мы можем наблюдать его результаты.

Эмилия Аббасова 

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