Система образования Азербайджана достойно прошла испытание пандемией

Пандемия коронавируса во всем мире пришлась на конец учебного года. Однако наша система образования смогла достойно адаптироваться к данной нелегкой ситуации. Часто можно услышать, как сравнивают национальную систему образования с системами в том или ином иностранном государстве. Но сегодня оперативное решение руководства минобразования по обеспечению непрерывности образования путем проведения телеуроков стало не только предметом обсуждения, но и успешным примером для некоторых стран, таких как Грузия, Украина и даже Великобритания. Ведь именно вещательный формат образования является единственным средством, которое может охватить всю страну, обеспечив всем равный доступ к знаниям.

Наряду с этим, необходимо отметить и запуск платформы дистанционного образования "Виртуальная школа", который, несомненно, выведет образование Азербайджана на новый уровень. Цель проекта заключается в обеспечении интерактивности телеуроков, подготовленных ведомством, и расширении возможностей удаленного обучения.

Тем самым, можно сделать вывод, что система образования не стоит на месте. Проделана огромная работа по строительству и модернизации школ в стране. В 2019 году Министерство образования завершило строительство и капитальный ремонт 84 школ, 50 из которых являются школами модульного типа. В период с 2003 по 2019 год было построено или отремонтировано около 3 300 школьных зданий, что составляет 74 процента всех школ.

Также за последние несколько лет многие механизмы работы с гражданами были переведены в электронный формат, что значительно улучшило систему с точки зрения удобства, прозрачности и объективности. К примеру, сегодня, механизм приема на работу учителей, учеников в 1-ый класс и дошкольные группы, прием документов в профучилища, перевод студентов из вуза в вуз, учеников из школы в школу осуществляется в электронном формате.

Кроме того, была значительно усовершенствована система внутришкольного оценивания, оптимизирована учебная нагрузка учащихся с учетом мнения учителей и родителей. Значительно увеличилось количество классов с профильным уклоном, расширились многие школьные проекты, такие как "Друг школьника" (70 школ), "Цифровые навыки"(сегодня в проекте задействовано 123 школы в 6 городах, около 700 учителей и 70 тыс. школьников), в этом учебному году был запущен новый проект STEAM, целью которого является использование расширение способностей учащихся пользоваться современным оборудованием ИКТ в общеобразовательных школах. Система STEAM представляет собой интегрированное обучение естественным наукам, технологиям, инженерии, искусству и математике. Все это несомненно является немаловажными достижениями.

Еще одним из важных достижением в системе образования в этом учебном году, можно назвать создание Общественного совета при Министерстве, ведь активная гражданская позиция во всех сферах общественной жизни несомненно играет важную роль в развитии каждого государства.

Также хотелось бы обязательно отметить реформы, направленные на повышение уровня профессионализма учителей, о которых мы не раз писали в наших статьях. За последние годы возросло число не только желающих стать преподавателями, но и начавших трудовую деятельность в этом направлении.

В 2018 году количество выпускников, набравших 500 и более баллов и выбравших профессию учителя, составило 2 090 человек. Это в 2,3 раза больше, чем в 2013 году, и на 53,6 процента больше, чем в предыдущем году. В 2018/2019 учебном году, в общей сложности 4 053 учителя были приняты на работу на бессрочной основе и 4 500 – на контрактной основе. Это самый высокий показатель с точки зрения стопроцентного охвата вакантных мест за последние годы. Число претендентов, принявших участие в конкурсе в 2019 году, увеличилось по сравнению с предыдущими годами, а число обратившихся превысило 55 000 человек. За последние пять лет на работу было принято более 20 000 молодых учителей.

Все это говорит о доверии со стороны населения к системе и является результатом целенаправленных шагов, направленных на повышение заработной платы учителей, социальной защиты, улучшения условий, а также прозрачности приема учителей на работу.

Конечно, как и в других сферах, в сфере образования все еще есть определенные проблемы, однако в одночасье всего не изменить, процесс реформирования идет, и ежегодно мы можем наблюдать его результаты.

Эмилия Аббасова