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Сингапурские ученые спрогнозировали дату окончания пандемии в Азербайджане

​Сингапурские ученые назвали дату окончания пандемии в Азербайджане

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Исследователи из Сингапурского университета технологии и дизайна cпрогнозировали дату окончания пандемии COVID-19 в разных странах мира.

Как сообщает Report, по их прогнозам, в Азербайджане это должно произойти к 14 июню. 

Согласно исследованию, в России распространение пандемии коронавируса завершится 20 июля 2020 года. В Грузии — 6 июня, в Кыргызстане — 18 июня, а в Молдове — 25 июня. В Украине прекращение пандемии прогнозируется 28 июля текущего года. В Беларуси шествие коронавируса завершится 14 августа, а в Армении — 20 августа. В Казахстане прекращение пандемии прогнозируется только к 27 сентября.

Для составления прогноза ученые-исследователи изучили данные по пандемии коронавируса по 131 стране и составили  математическую модель распространения инфекции — SIR-модель, в которой описывается динамика по восприимчивым к заражению, инфицированным и выздоровевшим.

Сингапурские исследователи предупреждают, что это всего лишь прогноз, напоминая, что ко всем прогнозам надо относиться осторожно, без "чрезмерного оптимизма".

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