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Сильный ветер в Баку нанес ущерб ряду школ

Сильный ветер в Баку нанес ущерб ряду школ Сильный ветер, начавшийся минувшим днем в Баку, повредил здания ряда общеобразовательных учебных заведений (39, 113, 167, 173, 186, 204, 260, 265, 298, 314, 319). В некоторых школах ветер снес кровельные покрытия, в некоторых повредил окна, фасады, огражд
Наука и образование
11 ноября 2021 г. 11:51
Сильный ветер в Баку нанес ущерб ряду школ

Сильный ветер, начавшийся минувшим днем в Баку, повредил здания ряда общеобразовательных учебных заведений (39, 113, 167, 173, 186, 204, 260, 265, 298, 314, 319). В некоторых школах ветер снес кровельные покрытия, в некоторых повредил окна, фасады, ограждения, специальные конструкции, повалил деревья во дворе школ.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, специалисты посетили школы, директорам школ сделано предупреждение принять упреждающие меры безопасности.

Как только погодные условия позволят, последствия сильного ветра будут устранены.

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Версия на азербайджанском языке Güclü külək Bakıda 11 məktəbə ziyan vurub

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