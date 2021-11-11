Сильный ветер в Баку нанес ущерб ряду школ

Сильный ветер, начавшийся минувшим днем в Баку, повредил здания ряда общеобразовательных учебных заведений (39, 113, 167, 173, 186, 204, 260, 265, 298, 314, 319). В некоторых школах ветер снес кровельные покрытия, в некоторых повредил окна, фасады, огражд

Сильный ветер, начавшийся минувшим днем в Баку, повредил здания ряда общеобразовательных учебных заведений (39, 113, 167, 173, 186, 204, 260, 265, 298, 314, 319). В некоторых школах ветер снес кровельные покрытия, в некоторых повредил окна, фасады, ограждения, специальные конструкции, повалил деревья во дворе школ.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, специалисты посетили школы, директорам школ сделано предупреждение принять упреждающие меры безопасности.

Как только погодные условия позволят, последствия сильного ветра будут устранены.