Сильный ветер сорвал кровельное покрытие нескольких школ

Кровельное покрытие нескольких школ в Азербайджане было повреждено из-за сильного ветра, наблюдавшегося в последние дни.

Кровельное покрытие нескольких школ в Азербайджане было повреждено из-за сильного ветра, наблюдавшегося в последние дни.

Как передает Report, 13 февраля сильный ветер сорвал кровельное покрытие с крыши средней школы № 162 в Сабаильском районе Баку. Часть проблемы уже решена, ученики продолжают посещать школу, обучение продолжается в обычном режиме.

Этой же ночью сильный ветер повредил часть крыши и разбил несколько окон в средней школе села Чайлы Абшеронского района. Были повреждены входная дверь теплицы и дымоходная труба. Процесс обучения в школе продолжился в обычном режиме.

13 февраля сильный ветер повредил также кровельное покрытие средней школы № 4 города Шеки и средней школы села Гараторпаг. Обучение в школах продолжается в обычном режиме..