Казахстанский университет будет сотрудничать с рядом азербайджанских вузов

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова сегодня подписал меморандумы о сотрудничестве c рядом азербайджанских вузов.

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова сегодня подписал меморандумы о сотрудничестве c рядом азербайджанских вузов.

Как сообщает Report, были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Южно-Казахстанским университетом им. М.Ауэзова и НИИ "Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии"; Азербайджанским государственным экономическим университетом; Азербайджанским техническим университетом и Институтом микробиологии.

Подписи под документами поставили ректоры вузов в рамках проходящего в Баку мероприятия, посвященного популяризации и презентации туристического потенциала казахстанского города Шымкент.