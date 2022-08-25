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Казахстанский университет будет сотрудничать с рядом азербайджанских вузов

Казахстанский университет будет сотрудничать с рядом азербайджанских вузов Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова сегодня подписал меморандумы о сотрудничестве c рядом азербайджанских вузов.
Наука и образование
25 августа 2022 г. 12:24
Казахстанский университет будет сотрудничать с рядом азербайджанских вузов

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова сегодня подписал меморандумы о сотрудничестве c рядом азербайджанских вузов.

Как сообщает Report, были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Южно-Казахстанским университетом им. М.Ауэзова и НИИ "Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии"; Азербайджанским государственным экономическим университетом; Азербайджанским техническим университетом и Институтом микробиологии.

Подписи под документами поставили ректоры вузов в рамках проходящего в Баку мероприятия, посвященного популяризации и презентации туристического потенциала казахстанского города Шымкент.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan universiteti Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq edəcək
Версия на английском языке ФотоKazakh university to cooperate with several Azerbaijani universities

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