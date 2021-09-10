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Ученые: Штаммы COVID-19 "мю" и "лямбда" не вытеснят "дельту"

Ученые: Штаммы COVID-19 "мю" и "лямбда" не вытеснят "дельту" Ученые из США считают, что штаммы коронавинруса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта".
Наука и образование
10 сентября 2021 г. 17:35
Ученые: Штаммы COVID-19 мю и лямбда не вытеснят дельту

Ученые из США считают, что штаммы коронавинруса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Wall Street Journal.

По мнению вирусологов, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный.

"Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", - приводит газета слова Тревора Бедфорда, вирусолога Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона.

По мнению ряда ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый "мю" штамм при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər: "Koronavirusun “Mü” və “Lambda” növləri “Delta”nın azalmasına səbəb olmayacaq"
Версия на английском языке Scientists say coronavirus variants Mu and Lambda unlikely to supplant delta

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