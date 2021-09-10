Ученые: Штаммы COVID-19 "мю" и "лямбда" не вытеснят "дельту"

Ученые из США считают, что штаммы коронавинруса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта".

Ученые из США считают, что штаммы коронавинруса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Wall Street Journal.

По мнению вирусологов, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный.

"Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", - приводит газета слова Тревора Бедфорда, вирусолога Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона.

По мнению ряда ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый "мю" штамм при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.