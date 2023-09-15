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Сданы в эксплуатацию школы, построенные Фондом Гейдара Алиева в Гёйчае, Исмаиллы и Габале

Сданы в эксплуатацию школы, построенные Фондом Гейдара Алиева в Гёйчае, Исмаиллы и Габале Фондом Гейдара Алиева регулярно строятся или капитально восстанавливаются и сдаются в эксплуатацию новые учебные заведения.
Наука и образование
15 сентября 2023 г. 10:50
Сданы в эксплуатацию школы, построенные Фондом Гейдара Алиева в Гёйчае, Исмаиллы и Габале

Фондом Гейдара Алиева регулярно строятся или капитально восстанавливаются и сдаются в эксплуатацию новые учебные заведения.

Как сообщает Report, 2023-2024 учебный год не стал исключением.

В новом учебном году Фонд Гейдара Алиева сдал в пользование учителей и учащихся 22 учебных заведения - 19 школ и 3 дошкольных учреждения, капитально отремонтированных и восстановленных, а также вновь отстроенных в Баку и регионах. В течение учебного года планируется открытие еще 10 школ, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева.

Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, министр науки и образования Эмин Амруллаев посетили недавно отстроенные и капитально отремонтированные школы в Гёйчае, Исмаиллы и Габале.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun Göyçay, İsmayıllı və Qəbələdə inşa etdiyi məktəblər istifadəyə verilib

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