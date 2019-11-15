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Бакинские школьники завоевали золотые медали, обыграв армянских соперников

Школьники Баку завоевали золотые медали, обыграв армянских соперников

Ученик VI класса полной средней школы № 21 при Управлении образования по городу Баку Кянан Джафарли, преодолев всех соперников на прошедших в России международных соревнованиях по кикбоксингу в весовой категории 37 кг, был удостоен I места.

Как сообщили Report в управлении, одержавший в финале победу над армянином, азербайджанский школьник был удостоен золотой медали и диплома. 

С победой на родину также вернулись ученики полной средней школы №82. Ученик VIII класса Санан Искендерзаде, ученик X класса Кянан Искендерзаде также одержали победу на чемпионате мира в Украине. Школьники были удостоены золотой медали и диплома. 

Ученик I класса столичной школы № 311 Гюльнар Шарифова также заняла почетный пьедестал на прошедших в Грузии международных соревнованиях по гимнастике. Обыгравшая армянского соперницу Г.Шарифова была удостоена золотой медали и диплома. 

Ученица VI класса полной средней школы № 164 Рена Фаталиева также заняла I место на прошедших в Грузии международных соревнованиях по гимнастике. Р.Фаталиева вручили золотую медаль и диплом. 

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