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Школа в Сумгайыте названа в честь Национального героя Полада Гашимова

Школа в Сумгайыте названа в честь Национального героя Полада Гашимова Сумгайытской полной средней школе №28 присвоено имя Национального героя Азербайджана Полада Исраил оглу Гашимова.
Наука и образование
4 ноября 2021 г. 16:01
Школа в Сумгайыте названа в честь Национального героя Полада Гашимова

Сумгайытской полной средней школе №28 присвоено имя Национального героя Азербайджана Полада Исраил оглу Гашимова.

Как сообщает Report, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, полной средней школе №98 города Баку присвоено имя Национального героя Азербайджана Ильгара Анзор оглу Мирзоева.

Кроме того, полной средней школе №3 села Ханлыг Губадлинского района (временно расположенной в Абшеронском районе) присвоено имя Национального героя Азербайджана Шукюра Нариман оглу Гамидова.

В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов подписал постановление об увековечении имен героев Отечественной войны, погибших во имя территориальной целостности Азербайджана.

Согласно постановлению, в целях увековечения памяти героев Отечественной войны и Национальных героев Азербайджана, погибших во имя территориальной целостности Азербайджана, 37 школам и лицеям в различных городах и районах республики были присвоены имена Национальных героев Азербайджана и героев Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке Polad Həşimovun, İlqar Mirzəyevin və Şükür Həmidovun adı məktəblərə verilib

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