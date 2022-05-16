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Школа в Джалилабаде находится в аварийном состоянии

Школа в Джалилабаде находится в аварийном состоянии Средняя школа №2 села Учтепе Джалилабадского района находится в аварийном состоянии.
Наука и образование
16 мая 2022 г. 18:46
Школа в Джалилабаде находится в аварийном состоянии

Средняя школа №2 села Учтепе Джалилабадского района находится в аварийном состоянии.

Об этом муганскому бюро Report сообщили родители учащихся.

По их словам, школа уже давно находится в таком состоянии и никаких ремонтно-восстановительных работ в учреждении не проводилось.

Соответствующие структуры поставлены в известность о ситуации. Представители Министерства образования осмотрели здание средней школы. Было принято решение о строительстве нового здания школы.

Отметим, что в средней школе села Учтепе обучаются около 300 учеников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda məktəb qəzalı vəziyyətdədir, dağıla bilər

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