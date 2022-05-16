Школа в Джалилабаде находится в аварийном состоянии

Средняя школа №2 села Учтепе Джалилабадского района находится в аварийном состоянии.

Средняя школа №2 села Учтепе Джалилабадского района находится в аварийном состоянии.

Об этом муганскому бюро Report сообщили родители учащихся.

По их словам, школа уже давно находится в таком состоянии и никаких ремонтно-восстановительных работ в учреждении не проводилось.

Соответствующие структуры поставлены в известность о ситуации. Представители Министерства образования осмотрели здание средней школы. Было принято решение о строительстве нового здания школы.

Отметим, что в средней школе села Учтепе обучаются около 300 учеников.