Школа в Джалилабаде находится в аварийном состоянии

Средняя школа №2 села Учтепе Джалилабадского района находится в аварийном состоянии.
Об этом муганскому бюро Report сообщили родители учащихся.
По их словам, школа уже давно находится в таком состоянии и никаких ремонтно-восстановительных работ в учреждении не проводилось.
Соответствующие структуры поставлены в известность о ситуации. Представители Министерства образования осмотрели здание средней школы. Было принято решение о строительстве нового здания школы.
Отметим, что в средней школе села Учтепе обучаются около 300 учеников.