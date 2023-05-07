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Школа, строящаяся в Физули в качестве дара от имени узбекского народа, будет сдана в конце года

Школа, строящаяся в Физули в качестве дара от имени узбекского народа, будет сдана в конце года "В городе Физули строится школа на 960 мест, которая была подарена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым от имени узбекского народа, и которую, согласно проекту, предполагается завершить к концу в этом году".
Наука и образование
7 мая 2023 г. 17:11
Школа, строящаяся в Физули в качестве дара от имени узбекского народа, будет сдана в конце года

"В городе Физули строится школа на 960 мест, которая была подарена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым от имени узбекского народа, и которую, согласно проекту, предполагается завершить к концу в этом году".

Как передает командированный в Карабахский экономический район сотрудник Report, об этом заявил главный советник специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) Эльдар Сеидов.

"В школе будут 40 классных комнат, 6 лабораторий, 2 кабинета информатики, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый зал, спортивный зал, столовая, библиотека. На территории школы будет построено футбольное поле, созданы места для отдыха и проведения мероприятий, беговые дорожки, контрольно-пропускной пункт, котельная, резервуары для воды, трансформаторная подстанция. Ильхам Алиев расценил инициативу Узбекистана по строительству большой школы в Физулинском районе как очередной шаг солидарности, дружбы, братства между нашими странами", - отметил Э.Сеидов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə özbək xalqı adından hədiyyə olunan məktəbin hazır olacağı vaxt açıqlanıb

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