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Школа села Машлыг Джалилабада находится в аварийном состоянии

Школа села Машлыг Джалилабада находится в аварийном состоянии Школа села Машлыг им. Низами Алышанова Джалилабадского района находится в аварийном состоянии.
Наука и образование
13 сентября 2022 г. 10:05
Школа села Машлыг Джалилабада находится в аварийном состоянии

Школа села Машлыг им. Низами Алышанова Джалилабадского района находится в аварийном состоянии.

Об этом местному бюро Report рассказали жители села.

По словам жителей, стены в этом школьном здании, срок эксплуатации которого истек, покрыты трещинами: "Потолок и пол в непригодном состоянии. Входить в некоторые части строения специалисты запретили в устном порядке. Потолок в любой момент может обрушиться. Внутри строения на каждом шагу установлены опоры. Дождевые воды, собирающиеся во дворе школы, делают конструкцию неустойчивой".

В Джалилабадском образовательном секторе Лянкяран-Астаринского регионального управления образованием сообщили, что на территории района 39 школ находятся в аварийном состоянии. Параллельно с текущим учебным процессом будет вестись строительство указанных школ.

Отметим, что в селе проживает около 6 тыс. человек. В школе, сданной в эксплуатацию в 1960 годы, получают образование более 700 человек. Из-за аварийного состояния только в девяти классах школы проводятся занятия. В этих классах получают начальное образование. Старшие классы обучаются в различных вспомогательных строениях, в частности, в здании детского сада, которая также находится в аварийном состоянии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadın Maşlıq kənd məktəbi qəzalı vəziyyətdədir 

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