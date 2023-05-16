Школа ADA получила право преподавать по программе международного диплома IB

Школа ADA, основанная при университете в 2019 году, получила право преподавать по программе международного диплома IB.

Школа ADA, основанная при университете в 2019 году, получила право преподавать по программе международного диплома IB.

Как передает Report, по словам проректора по академической работе Университета ADA Вафы Каздал, с первого дня школа и университет старались достичь международных стандартов.

Она отметила, что школа обратилась за получением сертификата IB еще до пандемии и на днях соответствующее разрешение было получено.

"Это создает платформу и возможности для новых достижений", - сказала она, отметив, что международная система будет адаптирована под образовательные стандарты Азербайджана.

Таким образом, необходимые для Азербайджана предметы также будут преподаваться.

В свою очередь начальник управления образования города Баку Мехрибан Велиева отметила, что данная программа уже используется в школах Азербайджана и позволяет развить необходимые для современного мира знания.

IB программа - это международный диплом о полном среднем образовании, который признается университетами по всему миру. По программе IB работают 2718 международных школ мира в 125 странах.