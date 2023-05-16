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Школа ADA получила право преподавать по программе международного диплома IB

Школа ADA получила право преподавать по программе международного диплома IB Школа ADA, основанная при университете в 2019 году, получила право преподавать по программе международного диплома IB.
Наука и образование
16 мая 2023 г. 17:31
Школа ADA получила право преподавать по программе международного диплома IB

Школа ADA, основанная при университете в 2019 году, получила право преподавать по программе международного диплома IB.

Как передает Report, по словам проректора по академической работе Университета ADA Вафы Каздал, с первого дня школа и университет старались достичь международных стандартов.

Она отметила, что школа обратилась за получением сертификата IB еще до пандемии и на днях соответствующее разрешение было получено.

"Это создает платформу и возможности для новых достижений", - сказала она, отметив, что международная система будет адаптирована под образовательные стандарты Азербайджана.

Таким образом, необходимые для Азербайджана предметы также будут преподаваться.

В свою очередь начальник управления образования города Баку Мехрибан Велиева отметила, что данная программа уже используется в школах Азербайджана и позволяет развить необходимые для современного мира знания.

IB программа - это международный диплом о полном среднем образовании, который признается университетами по всему миру. По программе IB работают 2718 международных школ мира в 125 странах.

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Версия на азербайджанском языке ADA məktəbi IB beynəlxalq diplom proqramı üzrə tədris etmək hüququ əldə edib
Версия на английском языке ADA school receives right to teach under IB International Diploma Program

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