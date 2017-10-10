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    Школа №151 распространила заявление о получении ножевого ранения учащимся

    В пределах учебного заведения они соблюдают правила дисциплины и обладают средними показателями успеваемости

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Полная средняя школа №151 выразила отношение к произошедшей между учениками данного учебного заведения поножовщине.

    Как сообщили Report из школы, инцидент между учащимися 8 класса Алиевым Фаридом и Бадировым Али произошел вне школы.

    Конфликт между подростками возник 9 октября в 19:00 в Наримановском районе, когда они возвращались с тренировки.

    С помощью очевидцев пострадавший мальчик был доставлен в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Как сообщили из больницы, рана не очень серьезная.

    "Эти ученики в пределах учебного заведения соблюдают правила дисциплины и обладают средними показателями успеваемости", - говорится в заявлении учебного заведения.

    Отметим, что учащийся 8 класса азербайджанского сектора Алиев Фарид Эльнур оглу 2001 г.р. поспорил с учеником 8-го  класса русского сектора. В результате спора Ф. Алиев получил 2 ножевых ранения. Пострадавший помещен в Клинический медицинский центр №1. 

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