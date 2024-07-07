Ширван-Сальянское управление образования проводит тренинги для учителей

Ширван-Сальянское региональное управление образования организовало тренинги для работающих в дошкольных образовательных учреждениях педагогов-воспитателей, которые будут привлечены к диагностической оценке.

Ширван-Сальянское региональное управление образования организовало тренинги для работающих в дошкольных образовательных учреждениях педагогов-воспитателей, которые будут привлечены к диагностической оценке.

Как сообщает муганское бюро Report , тренинги организованы для повышения цифровых навыков преподавателей.

В рамках упомянутых мероприятий педагогов обучают базовым знаниям в области ИКТ и навыкам их эффективного использования в повседневной жизни.

Отметим, что тренинги организованы во всех учреждениях, подведомственных Ширван-Сальянскому региональному управлению образования.