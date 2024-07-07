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Ширван-Сальянское управление образования проводит тренинги для учителей

Ширван-Сальянское управление образования проводит тренинги для учителей Ширван-Сальянское региональное управление образования организовало тренинги для работающих в дошкольных образовательных учреждениях педагогов-воспитателей, которые будут привлечены к диагностической оценке.
Наука и образование
7 июля 2024 г. 11:06
Ширван-Сальянское управление образования проводит тренинги для учителей

Ширван-Сальянское региональное управление образования организовало тренинги для работающих в дошкольных образовательных учреждениях педагогов-воспитателей, которые будут привлечены к диагностической оценке.

Как сообщает муганское бюро Report, тренинги организованы для повышения цифровых навыков преподавателей.

В рамках упомянутых мероприятий педагогов обучают базовым знаниям в области ИКТ и навыкам их эффективного использования в повседневной жизни.

Отметим, что тренинги организованы во всех учреждениях, подведомственных Ширван-Сальянскому региональному управлению образования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞirvan-Salyan Təhsil İdarəsi müəllimlər üçün təlimlər keçirir 

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