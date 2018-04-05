Шестерым ученым НАНА будет вручена денежная премия в размере 5 тысяч манатов - СПИСОК

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена ученых, удостоившихся премий Национальной академии наук Азербайджана, которые носят имена выдающихся ученых.

Как сообщает Report, на очередном заседании Президиума НАНА, которое состоялось 5 апреля, было принято постановление о награждении шести ученых именными премиями.

За цикл научно-исследовательских работ в области сложных полупроводников и полупроводников, имеющих различное кристаллическое строение, в температурном интервале 77-300К и сильном электрическом поле академик Бахадур Тагиев был удостоен премии НАНА имени Насреддина Туси, за важные научные достижения, полученные в ходе многолетних исследований в сфере биоразнообразия, а также за заслуги в подготовке высокоспециализированных кадров член-корреспондент НАНА Зейнал Акперов – премии НАНА имени Гасан-бека Зардаби, за выдающиеся заслуги в искусстве Азербайджана Народный художник Таир Салахов – премии НАНА имени академика Узеира Гаджибейли, за фундаментальные исследования в области нековалентных связей и роли "спайдер-эффекта" в реакциях органического синтеза и дизайне молекул академик Абель Магеррамов – премии НАНА имени академика Юсифа Мамедалиева, за важный вклад в развитие фундаментальных исследований в области грязевого вулканизма в Азербайджане доктор геолого-минералогических наук Адиль Алиев – премии НАНА имени академика Мусы Алиева, за заслуги в сфере исследования и пропаганды истории Азербайджана древнего периода академик Наиля Велиханлы – премии НАНА имени Аббас-кули ага Бакиханова.

Отметим, что каждому победителю будет вручена денежная премия в размере пяти тысяч манатов.