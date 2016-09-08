Шемахинская астрофизическая обсерватория прокомментировала информацию о смещении знаков Зодиака

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "Ни звезды, ни Солнечная система, ни созвездия не поменяли своего места. С момента восприятия созвездий Солнечная система проходит через 13 знаков Зодиака".

Об этом в заявлении Report сказал замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насраддина Туси Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов.

По его словам, созвездия не поменяли своего места, просто, включив 13-ый знак Зодиака в принятую людьми систему, дата знаков меняется: "13-ый знак Зодиака был всегда. Однако, учитывая удобное расположение знаков Зодиака по месяцам, их принимают как 12 знаков.

На самом деле, после скорпиона, Солнечная система проходит через 13-ый знак Зодиака - змееносец. Просто, учитывая то, что предназначенный для него отрезок времени короче скорпиона, этот знак не упоминается в системе и здесь преобладают 12 знаков Зодиака. Включение 13-го знака в указанный список, автоматически меняет дату знаков".

Х.Микаилов добавил, что время прохождения Солнечной системы через знаки Зодиака отличается друг от друга. Так, срок каждого знака может затянуться не на 1 месяц, как этого принято, а 20 или 40 дней.

Напомним, что в социальных сетях распространили информацию, в которой указывается об изменении направлений звезд в зависимости от Земли и изменении по этой причине даты знаков Зодиака.