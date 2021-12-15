Шамахинская обсерватория назвала даты наступления времен года в Азербайджане в 2022 году

Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси НАНА назвала даты наступления времен года в Азербайджане в 2022 году.

Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси НАНА назвала даты наступления времен года в Азербайджане в 2022 году.

Как сообщает Report, весеннее равноденствие в Азербайджане наступит 20 марта в 19:33. В этот день Солнце пересекает небесный экватор, то есть переходит из южного полушария в северное. Тем самым в северном полушарии наступает весна.

Лето в Азербайджане наступит 21 июня в 07:32.

Осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 05:03. Астрономическое явление, при котором ежегодно день приравнивается к ночи, называется осенним равноденствием.

Зимнее солнцестояние наступит 22 декабря в 01:48. День зимнего солнцестояния - самый короткий в году, а ночь - самая длинная.