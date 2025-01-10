СГУ: Информация о массовых сокращениях в университете не соответствует действительности

11:14

Распространяемая в последнее время некоторыми медиа информация о массовых сокращениях в Сумгайытском государственном университете (СГУ) не соответствует действительности.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в СГУ.

Согласно информации, все кадровые изменения в университете до сих пор до настоящего времени проводились в соответствии с Трудовым кодексом.

В вузе отметили, что в течение последнего года в вузе проводятся реформы, связанные с организацией обучения и повышением эффективности управления: "Основная цель проведения реформ - обеспечить работу и продвижение по службе тех сотрудников, которые обладают соответствующими знаниями и навыками для повышения качества обучения студентов. С учетом результатов различных опросов студентов, управление и структура университета обновляются в соответствии с современными требованиями. Согласно решению Ученого совета функционально устаревшие структуры упраздняются, создаются структурные подразделения, соответствующие современным реалиям и требованиям, также в результате реформ создаются возможности для молодых кадров, долгое время работающих в университете".