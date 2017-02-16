Секретарь: Для определения тарифов на вступительные экзамены ведутся обсуждения между ЦГЭ и Тарифным советом

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Для определения тарифов для участия во вступительных экзаменах в рабочем порядке ведутся обсуждения между ЦГЭ и Тарифным советом".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам секретарь Тарифного совета Азербайджана Илькин Меджидов.

По его словам, в конце обсуждений будет выбран самый оптимальный вариант.

Напомним, что в Центре государственного экзамена сообщили о том, что отправили свои предложения в Тарифный совет.