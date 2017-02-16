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    Секретарь: Для определения тарифов на вступительные экзамены ведутся обсуждения между ЦГЭ и Тарифным советом

    В конце обсуждений будет выбран самый оптимальный вариант

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Для определения тарифов для участия во вступительных экзаменах в рабочем порядке ведутся обсуждения между ЦГЭ и Тарифным советом".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам секретарь Тарифного совета Азербайджана Илькин Меджидов.

    По его словам, в конце обсуждений будет выбран самый оптимальный вариант.

    Напомним, что в Центре государственного экзамена сообщили о том, что отправили свои предложения в Тарифный совет.

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