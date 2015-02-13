​Сейсмологи Азербайджана и Ирана расширяют сотрудничество

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сейсмологи Института геофизики Тегеранского университета посетили Республиканской центр сейсмологической службы (РЦСС) НАНА.

Как сообщает Report, директор РЦСС, член-корреспондент НАНА Гурбан Йетирмишли проинформировал их о деятельности Центра, комплексных сейсмологических, геофизических исследованиях.

Иранские специалисты рассказали о своих исследовательских работах, подчеркнув, что существуют широкие возможности для совместного сотрудничества.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества между сейсмологами двух стран.