​Сейсмологи Азербайджана и Ирана расширяют сотрудничество

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сейсмологи Института геофизики Тегеранского университета посетили Республиканской центр сейсмологической службы (РЦСС) НАНА.
Как сообщает Report, директор РЦСС, член-корреспондент НАНА Гурбан Йетирмишли проинформировал их о деятельности Центра, комплексных сейсмологических, геофизических исследованиях.
Иранские специалисты рассказали о своих исследовательских работах, подчеркнув, что существуют широкие возможности для совместного сотрудничества.
В рамках встречи состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества между сейсмологами двух стран.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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