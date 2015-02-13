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    ​Сейсмологи Азербайджана и Ирана расширяют сотрудничество

    Существуют широкие возможности для совместного сотрудничества

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сейсмологи Института геофизики Тегеранского университета посетили Республиканской центр сейсмологической службы (РЦСС) НАНА.

    Как сообщает Report, директор РЦСС, член-корреспондент НАНА Гурбан Йетирмишли проинформировал их о деятельности Центра, комплексных сейсмологических, геофизических исследованиях.

    Иранские специалисты рассказали о своих исследовательских работах, подчеркнув, что существуют широкие возможности для совместного сотрудничества.

    В рамках встречи состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества между сейсмологами двух стран. 

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