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Сегодня завершается выбор специальностей в колледжи

Сегодня завершается выбор специальностей в колледжи Выбор специальностей в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования продлится до 23:59 7 августа. Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, к процессу допускаются абитуриенты, набр
Наука и образование
7 августа 2023 г. 10:00
Сегодня завершается выбор специальностей в колледжи

Выбор специальностей в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования продлится до 23:59 7 августа.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, к процессу допускаются абитуриенты, набравшие на выпускном экзамене не менее 50 баллов, не менее 20 баллов по предмету "Азербайджанский язык" или "Русский язык", не менее 10 баллов по предмету "Математика".

К следующему этапу конкурса будут допущены абитуриенты, выбравшие специальность и утвердившие свою заявку в названные сроки.

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Версия на азербайджанском языке Kolleclərə ixtisas seçimi bu gün başa çatır

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