Сегодня завершается срок приема документов в колледжи

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Срок приема заявлений в вузы и ссузы на базе полного среднего образования для абитуриентов I-V групп специальностей завершается сегодня в 23:59.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты, подтвердившие свои электронные заявления без обращения в Комиссию по приему документов, могут подтвердить их до 10:00 часов 20 июня.

Не подтвердившие свои электронные заявления абитуриенты к экзамену допущены не будут.