Сегодня завершается регистрация в магистратуру

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня завершается регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру высших учебных заведений и НАНА. Требуемые документы следовало предоставить по месту поступления.

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

Бакалавры могут получить информацию о необходимых для регистрации документах из учебного заведения, в которое они поступили.

Отмечается, что вовремя не предоставившие документы и не прошедшие регистрацию бакалавры будут исключены из списка поступивших и они не смогут принять участие в конкурсе на вакантные места.