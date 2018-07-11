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    Сегодня завершается регистрация в магистратуру

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня завершается регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру высших учебных заведений и НАНА. Требуемые документы следовало предоставить по месту поступления. 

    Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

    Бакалавры могут получить информацию о необходимых для регистрации документах из учебного заведения, в которое они поступили.

    Отмечается, что вовремя не предоставившие документы и не прошедшие регистрацию бакалавры будут исключены из списка поступивших и они не смогут принять участие в конкурсе на вакантные места.

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