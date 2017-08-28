Завершилась регистрация принятых в вузы и магистратуру - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Завершена регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения и магистратуру.
Как сообщает Report, регистрация завершилась сегодня в 17:00.
В Государственном экзаменационном центре сообщили, что непрохождение регистрации в учебном заведении будет расцениваться как отказ от получения образования по соответствующей специальности.
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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения и магистратуру.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, до 17:00 28 августа принятые в вузы абитуриенты и бакалавры должны пройти регистрацию, представив документы в высшие учебные заведения, куда поступили.
Список требуемых документов для зачисления абитуриенты могут получить из вуза.
Непрохождение регистрации в учебном заведении будет расцениваться как отказ от получения образования по соответствующей специальности.
Напомним, что регистрация абитуриентов по приему на вакантные плановые места высших учебных заведений продлится до 31 августа.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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