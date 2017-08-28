Завершилась регистрация принятых в вузы и магистратуру - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Завершена регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения и магистратуру.



Как сообщает Report, регистрация завершилась сегодня в 17:00.

В Государственном экзаменационном центре сообщили, что непрохождение регистрации в учебном заведении будет расцениваться как отказ от получения образования по соответствующей специальности.

***10:05

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения и магистратуру.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, до 17:00 28 августа принятые в вузы абитуриенты и бакалавры должны пройти регистрацию, представив документы в высшие учебные заведения, куда поступили.

Список требуемых документов для зачисления абитуриенты могут получить из вуза.

Непрохождение регистрации в учебном заведении будет расцениваться как отказ от получения образования по соответствующей специальности.

Напомним, что регистрация абитуриентов по приему на вакантные плановые места высших учебных заведений продлится до 31 августа.