Сегодня завершается регистрация поступивших в вузы абитуриентов

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра, абитуриенты должны пройти регистрацию, предъявив необходимые документы в принявшие их учебные заведения до 17:00.

Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в соответствующих учебных заведениях.

Непрохождение регистрации в названный период расценивается как отказ абитуриента от размещения на соответствующей специальности.

Напомним, что регистрация абитуриентов поступивших на вакантные плановые места высших учебных заведений продлится до 3 сентября.