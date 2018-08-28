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    Сегодня завершается регистрация поступивших в вузы абитуриентов

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    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра, абитуриенты должны пройти регистрацию, предъявив необходимые документы в принявшие их учебные заведения до 17:00.

    Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в соответствующих учебных заведениях.

    Непрохождение регистрации в названный период расценивается как отказ абитуриента от размещения на соответствующей специальности.

    Напомним, что регистрация абитуриентов поступивших на вакантные плановые места высших учебных заведений продлится до 3 сентября.

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