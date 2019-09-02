Сегодня в Азербайджане завершается регистрация поступивших на вакантные места в вузы абитуриентов

Сегодня завершается регистрация поступивших на оставшиеся незаполненными плановые места в вузы абитуриентов.

Абитуриенты, поступившие в высшие учебные заведения Азербайджана, должны до 17:00 предоставить документы и пройти регистрацию в вузах, в которые приняты.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Список требующихся документов абитуриенты могут узнать в высших учебных заведениях, в которые были приняты.

Не прохождение регистрации абитуриентов в вузе расценивается, как отказ от получения образования по специализации.