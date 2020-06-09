Сегодня завершается прием документов в университеты и колледжи

Сегодня в Азербайджане завершается прием документов на степень бакалавра высшего образования и на ступень среднего специального образования (на базе полного среднего образования).

Как передает Report, по данным на 10:00 9 июня, в азербайджанский и русский секторы по I-IV группе специальностей в целом подтверждены электронные заявления 72 041 абитуриента.

Из них 65 950 человек получают образование по азербайджанскому сектору, 6 091 – русскому.

Кроме того, 56 823 человека прошли регистрацию по V группе специальностей. По полному среднему специальному образованию – 59 739 человек.

Напомним, что в день экзамена абитуриенты должны подойти к зданию в указанное время (место проведения и время отмечены в экзаменационном листке). Наряду с удостоверяющим личность документом при них должны быть "Пропускной лист на экзамен" и памятка о "Состоянии здоровья участника экзамена". Памятка о состоянии здоровья печатается вместе с листом пропуска и подписывается самим абитуриентом.