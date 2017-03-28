Сегодня завершается прием документов в магистратуру и резидентуру

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В магистратуру высших учебных заведений Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана на 2017/2018-й учебный год подали заявления более 12 тыс. бакалавров.

Как сообщает Report, по состоянию на 09:23 сегодняшнего утра утверждено 12 654 заявки, из них 11 429 пришлось на азербайджанский, 1 225 – русский сектор.

Кроме того, 1 053 кандидата (908 – азербайджанский, 145 – русский сектор) подали документы в резидентуру в целях подготовки врачей-специалистов на основе базового высшего медицинского образования в Азербайджанской Республике на 2017/2018-й учебный год.

Напомним, что процесс утверждения электронных заявок будет завершен сегодня в 23:59.

Гражданам, имеющим проблемы с именами или фамилиями, следует сегодня до 17:00 обратиться в Комиссию по приему документов. С 29 марта прием документов в магистратуру и резидентуру будет закрыт.